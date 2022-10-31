Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста

Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а значит, пришло время всему миру придать им надлежащий правовой статус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Россия продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине", - говорится в сообщении.
Резников добавил, что РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством. А значит, пришло время мира придать им надлежащий правовой статус и соответствующим образом относиться к России.
Министр обороны упомянул, что соответствующие решения были приняты и другими странами, а именно Польшей, Эстонией и Латвией. Парламентская ассамблея Совета Европы также признала российский режим террористическим.
Напомним, что в результате утренних массированных ударов по Украине пострадали. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.
Сегодня Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.
Ранее Сенат Польши проголосовал за признание властей РФ террористическим режимом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .