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Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а значит, пришло время всему миру придать им надлежащий правовой статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Россия продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине", - говорится в сообщении.

Резников добавил, что РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством. А значит, пришло время мира придать им надлежащий правовой статус и соответствующим образом относиться к России.

Министр обороны упомянул, что соответствующие решения были приняты и другими странами, а именно Польшей, Эстонией и Латвией. Парламентская ассамблея Совета Европы также признала российский режим террористическим.

Напомним, что в результате утренних массированных ударов по Украине пострадали. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.

Сегодня Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.

Ранее Сенат Польши проголосовал за признание властей РФ террористическим режимом.

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