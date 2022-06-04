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Резников о завершении войны с Россией: это реально сделать еще в этом году

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Война России против Украины может завершиться еще в 2022 году. Москву должны остановить украинцы, чтобы она не вторглась в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - заявил он на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

По его словам, кремлевские власти мечтают собрать "все российские земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", - подчеркнул Резников и добавил, что российские военные - это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что война против Украины будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. При этом оккупация юга страны не называлась в начале "спецоперации" в качестве цели.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершения войны зависит от сторон конфликта и позиции объединенного Запада.

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Алексей РезниковВойна России против Украины