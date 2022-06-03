В Кремле назвали условие завершения войны в Украине

Военные действия Вооруженных сил России в Украине будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все запланированные цели.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС" .

По его словам, одной из главных задач "спецоперации" в Украине является защита мирных граждан "Л/ДНР". Он подчеркнул, что российские войска принимают все необходимые меры для этого.

"Достигнуты определенные результаты. От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к мирной жизни", - заявил Песков.