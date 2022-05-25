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Зеленский назвал условия завершения войны

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Давос, Среда 25 мая 2022 10:07
Зеленский назвал условия завершения войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Завершение войны России против Украины зависит от некоторых вещей. В частности, от желания сторон, финансовой прочности Украины и небоязни западных стран воевать с РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Украинского завтрака" в Давосе.

"Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", - заявил он.

По словам президента, завершение войны также зависит от желания России, поскольку война закончится в любом случае.

"Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, действующий президент РФ не отдает себе отчет в том, что происходит.

"Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле и не против кого-нибудь, а за себя и за свою свободу, будущее. Он должен жить в действительности. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, нет никакого смысла разговаривать с посредниками", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда Владимир Путин будет готов выйти в реальность, он точно поймет, что надо заканчивать войну, начатую им.

"И тогда можно будет попытаться идти по дипломатическим целям, если будет не поздно. Именно с этой действующей властью. А поздно это или нет зависит от многих вещей", - резюмировал он.

Ранее президент Зеленский объявил о готовности вести переговоры по прекращению войны с РФ. Единственным возможным собеседником по этому вопросу он назвал Владимира Путина.

К слову, президент Польши Дуда исключил успех давления Запада на Киев ради уступок РФ.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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