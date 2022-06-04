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Резніков про завершення війни з Росією: це реально зробити ще цього року

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Війна Росії проти України може завершитися ще в 2022 році. Москву мають зупинити українці, щоб вона не вторглася в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще в цьому році", - заявив він на Міжнародному форумі безпеки GLOBSEC-2022.

За його словами, кремлівська влада мріє зібрати "всі російські землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію і стримувати в майбутньому", - підкреслив Резніков і додав, що російські військові - це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери і гвалтівники.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що війна проти України триватиме до досягнення всіх поставлених цілей. При цьому окупація півдня країни не називалася на початку "спецоперації" в якості мети.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що завершення війни залежить від сторін конфлікту і позиції об'єднаного Заходу.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України