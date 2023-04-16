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Резніков про загальні втрати України у війні: менше, ніж жертв від землетрусів у Туреччині

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю La Razon.

Він зазначив, що Україна зазнає втрат, оскільки змушена захищатися від агресора. Проте, за словами глава Міноборони, "вони критично менші за російські".

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Він додав, що Росія веде війну за тактикою "м'ясорубки". Тому тільки у Бахмуті Москва, як зазначив міністр, втрачає щодня 500 осіб убитими та пораненими.

"Це зброя терористів проти мирного населення", - наголосив Резніков.

Варто зазначити, що, за останніми даними, внаслідок низки землетрусів у Туреччині загинули понад 50 тисяч осіб. Також наголосимо, що загальними втратами у війні називають кількість поранених та загиблих військових.

У серпні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули майже 9 тисяч українських військових.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже понад 182 тисячі своїх військових.

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