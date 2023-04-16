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Резников об общих потерях Украины в войне: меньше, чем жертв от землетрясений в Турции

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Общие потери Украины в войне с Россией меньше, чем количество жертв от землетрясений в Турции.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью La Razon.

Он отметил, что Украина несет потери, поскольку вынуждена защищаться от агрессора. Однако, по словам главы Минобороны, "они критически меньше российских".

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Он добавил, что Россия ведет войну по тактике "мясорубки". Поэтому только в Бахмуте Москва, как отметил министр, теряет ежедневно 500 человек убитыми и ранеными.

" Это оружие террористов против мирного населения", - подчеркнул Резников.

Следует отметить, что, по последним данным, в результате ряда землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек. Также подчеркнем, что общими потерями в войне называют количество раненых и погибших военных.

В августе 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли почти 9 тысяч украинских военных.

По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже более 182 тысяч своих военных.

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