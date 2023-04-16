Понад півтисячі окупантів та літак: Генштаб оновив втрати РФ

Українські захисники за добу ліквідували ще 520 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 182 тисячі солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 16.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано,

танків - 3657 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7083 (+10) од,

артилерійських систем - 2795 (+10) од,

РСЗВ - 538 (+3) од,

засоби ППО - 284 (+1) од,

літаків - 308 (+1) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5658 (+12) од,

спеціальна техніка - 326 (+2).

Нагадаємо, за добу українські військові відбили понад 60 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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