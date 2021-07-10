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Резников о вступлении Украины в НАТО: когда станем равными партнерами

Автор: Артур Родивилов

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом. Опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире канала "Украина 24".

Он напомнил, что НАТО - не только военная организация. Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие.

"Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, переустройства наших ветеранов - 400 тысяч ветеранов прошли через эту войну", - заявил он.

Резников призвал развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей

"Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Мы говорим, что нам нужна ваша помощь. Но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьер.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.

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НАТО