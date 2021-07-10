RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резніков про вступ України до НАТО: коли станемо рівними партнерами

Автор: Артур Родивилов

Україна вступить до НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом. Досвід української армії в протистоянні Росії може бути корисний НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Рєзнікова в ефірі каналу "Україна 24".

Він нагадав, що НАТО - не тільки військова організація. Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток.

"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, шукаймо співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів - 400 тисяч ветеранів пройшли через цю війну", - заявив він.

Резніков закликав розвивати інфраструктуру Донецької та Луганської областей

"Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Ми кажемо, що нам потрібна ваша допомога. Але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу має зробити більше для реалізації всіх реформ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО