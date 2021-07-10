Резніков про вступ України до НАТО: коли станемо рівними партнерами

Україна вступить до НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом. Досвід української армії в протистоянні Росії може бути корисний НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Рєзнікова в ефірі каналу "Україна 24".
Він нагадав, що НАТО - не тільки військова організація. Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток.
"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, шукаймо співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів - 400 тисяч ветеранів пройшли через цю війну", - заявив він.
Резніков закликав розвивати інфраструктуру Донецької та Луганської областей
"Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Ми кажемо, що нам потрібна ваша допомога. Але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віце-прем'єр.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу має зробити більше для реалізації всіх реформ.