Резніков про вступ України до НАТО: коли станемо рівними партнерами

Він нагадав, що НАТО - не тільки військова організація. Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток.

"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, шукаймо співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів - 400 тисяч ветеранів пройшли через цю війну", - заявив він.

Резніков закликав розвивати інфраструктуру Донецької та Луганської областей

"Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Ми кажемо, що нам потрібна ваша допомога. Але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віце-прем'єр.