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Резников о возможности военного положения в Украине: сегодня оснований нет

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 21:39
Резников о возможности военного положения в Украине: сегодня оснований нет Фото: министр обороны Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Сергей Щербина

На сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения. Такой режим не будут вводить ради того, чтобы регулировать медийное пространство.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова".

"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - отметил он.

По его мнению, Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.

"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", - добавил Резников.

Отметим, в декабре 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что введение военного положения зависит от обстоятельств, которые будут в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров готовит план на случай военного положения, согласно которым украинцам запретят передвигаться по стране.

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Алексей Резников Военное положение Вторжение России в Украину
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