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Военное положение в Украине. Данилов назвал условие для введения

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 11:02
Военное положение в Украине. Данилов назвал условие для введения Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. Зависит от обстоятельств, которые будут происходить в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Апостроф".

Данилов заявил, что сегодня нет необходимости во введении военного положения.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить", - сообщил секретарь СНБО.

Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну - такого точно не будет, уточнил он.

Позиция Зеленского

Ранее в СМИ распространилась информация о возможности введения военного положения в стране. Президент Украины тогда опроверг это.

"Военное положение будет введено, он сказал (экс-нардеп Олег Ляшко). Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение", - отметил Зеленский.

Рада готова

Ранее вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что парламент готов собраться за несколько часов, если придется проголосовать за введение чрезвычайного или военного положения в Украине.

Угроза вторжения РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину продолжается до сих пор. Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины.

Также ранее Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.

"Странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - заявил президент Украины.

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Алексей Данилов СНБО Военное положение Украина Российская Федерация
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