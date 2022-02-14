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Резніков про можливість воєнного стану в Україні: сьогодні підстав немає

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 21:39
Резніков про можливість воєнного стану в Україні: сьогодні підстав немає Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Сергій Щербина

На сьогодні немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення. Такий режим не вводитимуть заради того, щоб регулювати медійний простір.

Про це у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини заявив міністр оборони Олексій Резніков у ефірі програми"Свобода слова".

"Я впевнений, що для введення такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - зазначив він.

На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

"Але воєнний стан вводиться в разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", - додав Резніков.

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Зазначимо, у грудні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що запровадження воєнного стану залежить від обставин, які будуть в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів готує план на випадок воєнного стану, згідно з якими українцям заборонять пересуватися країною.

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Олексій Резніков Воєнний стан Вторгнення Росії до України
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