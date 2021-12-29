Украинцам запретят передвигаться по стране. Кабмин готовит план на случай военного положения

Кабинет министров Украины утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение. В решении военных должно быть обоснование запрета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заседание правительства 29 декабря, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, запрет или ограничение вводится военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

В решении указываются обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности.

В решении также указываются: