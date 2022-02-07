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Резников о военных маневрах России возле границы: Украина проводит зеркальные учения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Алексей Резинков заявил о зеркальных военных учениях, которые проводятся в ответ на маневры России возле границе. Глава ведомства подчеркнул, что в них используются "Байрактары", "Джавелины" и другие вооружения, поставленные союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу "Свобода слова".

"У них (России - ред.) учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения", - сказал Резников.

Глава Минобороны назвал места, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проведут учения. По его словам, маневры пройдут на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

"И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW (ручные противотанковые ракетные комплексы - ред.), которые мы недавно получили от Британии", - уточнил Резников.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.

Отметим, Вооруженные силы Литвы повысили уровень боеготовности на фоне учений России и Беларуси.

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Министерство обороны УкраиныАлексей Резников