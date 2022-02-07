Резніков про військові маневри Росії біля кордону: Україна проводить дзеркальні навчання

Міністр оборони України Олексій Резінков заявив про дзеркальні військові навчання, які проводяться у відповідь на маневри Росії біля кордону. Глава відомства підкреслив, що в них використовуються "Байрактари", "Джавеліни" та інші озброєння, поставлені союзниками і партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рєзнікова в ток-шоу "Свобода слова".

"У них (Росії - ред.) навчання будуть з 10 по 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють, і сьогодні у нас паралельно, дзеркально проходять вже навчання", - сказав Резніков.

Глава Міноборони назвав місця, де збройні сили України (ЗСУ) проведуть навчання. За його словами, маневри пройдуть на полігонах під Рівним, Ковелем, Овручем, Черніговом, Чугуєвом, Сумами, Одесою, а також Миколаєвом (Широкий лан) і Херсоном (Олешківські піски).

"І це тільки полігони. Є ще окремі майданчики, місця, де якраз з 10 по 20 лютого будуть проходити навчання ЗСУ. Із застосуванням "Байрактарів", "Джавелінів" і NLAW (ручні протитанкові ракетні комплекси - ред.), які ми нещодавно отримали від Британії", - уточнив Резніков.