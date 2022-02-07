Вероятность эскалации со стороны РФ низкая, - министр обороны

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая. По словам Резникова, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

"Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад", - заявил министр.

Глава Минобороны считает, что долг военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз.

"Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - добавил он.

По мнению Резникова, беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

"С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", - отметил министр.