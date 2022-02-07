ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вероятность эскалации со стороны РФ низкая, - министр обороны

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 03:40
Вероятность эскалации со стороны РФ низкая, - министр обороны Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая. По словам Резникова, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

"Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад", - заявил министр.

Глава Минобороны считает, что долг военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз.

"Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - добавил он.

По мнению Резникова, беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления.

"С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", - отметил министр.

Ранее мы писали, что Минобороны считает обстрел Киева маловероятным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Министерство обороны РФ
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США