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Резніков про виробництво українських дронів: цієї осені буде бум

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.

Українські дрони

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Детальніше про те, як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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