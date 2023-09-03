Резников о производстве украинских дронов: этой осенью будет бум

Он отметил, что почти год длился процесс упрощения процедуры для производства дронов.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось - это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - заявил Резников.

Украинские дроны

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Детальнее о том, как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше - читайте в материале РБК-Украина.

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