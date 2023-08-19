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Резніков відреагував на чутки про відставку

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на чутки про свою відставку та нібито можливе призначення послом в Британію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 Канал".

Резніков наголосив, що подібні рішення приймає очільник держави. Водночас додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади - ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це - тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", - підкреслив міністр оборони.

Резніков також не впевнений, що погодився б посісти посаду посла, якби отримав таку пропозицію.

"Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я - людина проєкту, от якщо є завдання - то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це - дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", - зазначив міністр.

"Відставки" Резнікова

Нагадаємо, у лютому цього року у "Слузі народу" анонсували, що після низки корупційних скандалів у Міноборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Наголошувалося, що посаду міністра можуть віддати керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Однак пізніше стало відомо, що Резніков не йде у відставку. Офіційно причини цього рішення не пояснювали.

Після чого Резніков заявляв, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді.

В квітні міністр все ж заявив, що після перемоги України у війні з Росією хоче піти у відставку.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій Резніков