ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников про усиление ПВО и ПРО: это сейчас главный приоритет

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 17:13
Резников про усиление ПВО и ПРО: это сейчас главный приоритет Фото: Министр обороны Украины Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Анна Шиканова

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам в это трудное время и сказал, что сейчас главный приоритет – усиление наших систем ПВО и ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Резникова.

"Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", - рассказал министр обороны Украины.

Он отметил, что усиление наших систем противоздушной и противоракетной обороны – главный приоритет.

"Усиление ПВО и ПРО – сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу – это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, обладают такой же силой духа, как украинские граждане", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что сейчас делается все возможное и невозможное, чтобы спасти тех, кто в когтях врага, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. А также укрепить армию и перезапустить экономику в условиях войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что Киев не в осаде.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ПВО Алексей Резников
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную