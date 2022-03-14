ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев не в осаде, – глава военной администрации Жирнов

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 15:51
Киев не в осаде, – глава военной администрации Жирнов Фото: Николай Жирнов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов однозначно оценил положение столицы в условиях военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

"Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде. Окружения города нет", – заверил генерал.

По словам Жирнова, противник больше всего продвинулся на Житомирском направлении, где был остановлен в районе Ясногородки. Такая же ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Там Вооруженные силы нанесли удары по колоннам оккупантов.

"Противник понес потери, перешел к обороне и перегруппировывается. Мы контролируем восточную и южную часть региона. Каждый город Киевской области, наши соседи – это опорные пункты, в которых наши военные и все жители становятся на защиту своих домов, улиц и кварталов", – добавил глава КМВА.

Ранее появился фоторепортаж с разрушенными в результате обстрелов РФ домами на Куреневке и Оболони. Там погибли 2 человека, десятки мирных жителей ранены.

КГГА также опубликовала актуальный график движения общественного транспорта в Киеве. Работают метро, автобусы, трамваи. В то же время троллейбусы на маршруты не вышли.

К слову, генерал Николай Жирнов также оценил потенциал ПВО Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную