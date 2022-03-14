Резніков про посилення ППО і ПРО: це зараз головний пріоритет

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців у цей важкий час і сказав, що зараз головний пріоритет – посилення наших систем ППО і про.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Резнікова.

"Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків і вертольотів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста", - розповів Міністр оборони України.

Він зазначив, що посилення наших систем протиповітряної та протиракетної оборони – головний пріоритет.

"Посилення ППО і ПРО – зараз головний пріоритет, ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу або придбати необхідну зброю. Відверту скажу - це непросто. Адже не всі, хто приймає відповідні рішення, володіють такою ж силою духу, як українські громадяни", - підкреслив Резніков.

Він додав, що зараз робиться все можливе і неможливе, щоб врятувати тих, хто в пазурах ворога, щоб забезпечити гуманітарні коридори. А також зміцнити армію і перезапустити економіку в умовах війни.

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