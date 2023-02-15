Резніков про свою відставку: Зеленський попросив залишитися у Міноборони

Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

"Так, це було рішення мого президента", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" анонсували, що після низки корупційних скандалів у Міноборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Зазначалося, що посаду міністра можуть віддати керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Проте пізніше стало відомо, що Резніков не йде у відставку. Офіційно причини цього рішення не пояснювали.

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