RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников о своей отставке: Зеленский попросил остаться в Минобороны

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться на посту. Поэтому анонсированной отставки не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Резников подтвердил, что планирует остаться на должности министра обороны в ближайшие месяцы.

"Да, это было решение моего президента", - сказал он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" анонсировали, что после ряда коррупционных скандалов в Минобороны Алексея Резникова могут отправить в отставку. Отмечалось, что должность министра могут отдать руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Однако позже стало известно, что Резников не уходит в отставку. Официально причину этого решения не объясняли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАлексей Резников