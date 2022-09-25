Резніков про "Стінгери": збиваємо ними Су-30, що майже рік тому вважали неможливим

"Десять місяців тому у Вашингтоні я випрошував "Стінгери" для ЗСУ і чув у відповідь, що це "неможливо". Багато разів. Сьогодні російський Су-30 був збитий "Стінгером" у Харківській області. Тож... неможливе насправді можливо. Дякую нашим партнерам. Ми переможемо!" - написав Резніков та опублікував відео роботи ПЗРК по російському літаку.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські захисники збили російський броньований штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Додамо, що загалом з початку повномасштабної війни наші бійці збили вже близько 260 військових літаків окупантів.

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