Резников станет заместителем главы украинской делегации в ТКГ

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

В рабочие подгруппы контактной группы войдут представители Министерств и народные депутаты

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников станет заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе Леонида Кучмы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер господин Резников, а также мы добавляем в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств и также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", - заявил Ермак.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

"К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнено. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. По-прежнему не согласованы три новых места для разведения (сил и средств - ред.)", - добавил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП заявил, что по поручению Владимира Зеленского он предложил представителям других трех стран, которые являются участниками Нормандского формата, присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит, и почему не выполняются договоренности.

Напомним, ранее Офис президента сообщил, что во время заседания ТКГ украинская сторона в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Кроме того, во время видеоконференции контактной группы стороны обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивала на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.