ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Резніков стане заступником голови української делегації в ТКГ

Новини » Політика     04.05.2020 - 20:33
Резніков стане заступником голови української делегації в ТКГ
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

В робочі підгрупи контактної групи увійдуть представники Міністерств і народні депутати

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков стане заступником глави делегації України в Тристоронньої контрактної групи Леоніда Кучми. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що в робочі підгрупи ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

"Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронньої контактної групи. Тобто, тепер поряд з керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем'єр пан Рєзніков, а також ми додаємо у кожній підгрупі представників відповідних міністерств і також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", - заявив Єрмак.

При цьому він підкреслив, що українська сторона докладає максимум зусиль для виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

"На жаль, я вимушений вам сказати, що багато з цих домовленостей досі не виконано. Безумовно, є здобутки. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людини. Але продовжують стріляти, не завершена програма по розмінуванню, досі не допущений Червоний Хрест, а без цього не можна ефективно продовжувати шукати всіх наших людей на непідконтрольної території. Як і раніше, не узгоджені три нові місця для розведення (сил і засобів - ред.)", - додав Єрмак.

Крім того, керівник ОП заявив, що за дорученням Володимира Зеленського він запропонував представникам інших трьох країн, які є учасниками Нормандського формату, приєднатися і особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що там відбувається, і чому не виконуються домовленості.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Крім того, під час відеоконференції контактної групи боку обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягала на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.

На засіданні ТКГ обговорили імплементацію "формули Штайнмаєра", - ОБСЄ Нормандська зустріч 30 квітня спробує дати імпульс ТКГ, - джерело
Новини України Алексей РезниковКонтактная група
News
On Top