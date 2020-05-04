Резніков стане заступником голови української делегації в ТКГ

Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

В робочі підгрупи контактної групи увійдуть представники Міністерств і народні депутати

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков стане заступником глави делегації України в Тристоронньої контрактної групи Леоніда Кучми. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що в робочі підгрупи ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

"Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронньої контактної групи. Тобто, тепер поряд з керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віце-прем'єр пан Рєзніков, а також ми додаємо у кожній підгрупі представників відповідних міністерств і також додаємо представників парламенту. Так, кілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", - заявив Єрмак.

При цьому він підкреслив, що українська сторона докладає максимум зусиль для виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

"На жаль, я вимушений вам сказати, що багато з цих домовленостей досі не виконано. Безумовно, є здобутки. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людини. Але продовжують стріляти, не завершена програма по розмінуванню, досі не допущений Червоний Хрест, а без цього не можна ефективно продовжувати шукати всіх наших людей на непідконтрольної території. Як і раніше, не узгоджені три нові місця для розведення (сил і засобів - ред.)", - додав Єрмак.

Крім того, керівник ОП заявив, що за дорученням Володимира Зеленського він запропонував представникам інших трьох країн, які є учасниками Нормандського формату, приєднатися і особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що там відбувається, і чому не виконуються домовленості.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомив, що під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Крім того, під час відеоконференції контактної групи боку обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягала на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.