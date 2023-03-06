Резніков про справу Шаповалова: нічого корупційного там немає
Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що вирок його колишньому заступнику В’ячеславу Шаповалу, який вже другий місяць перебуває під вартою, може бути виправдальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в інтервʼю LIGA.net.
"Я юрист і моя біблія - це Конституція, в якій записаний принцип невинуватості. Винною особу може визнати тільки суд, а не суд Лінча. За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти…", - сказав Резніков.
На питання, чи у справі Шаповалова йдеться про бронежилети, міністр дав відповідь: "нехай розбираються".
При цьому він наголосив, що контракти, які є предметом дослідження у справі екс-заступника міністра, датовані березнем 2022 року.
"І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль [бронежилетів], а треба було привезти сотні тисяч", - додав Резніков.
Міністр зазначив, що хоче дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. "Бо він може бути і виправдальним теж", - вважає глава МО.
Як відомо, в останні місяці в Україні відбулася серія скандалів з сумнівними звинуваченнями на адресу посадовців-реформаторів. Зокрема, йдеться про підозри ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та екс-голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.
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