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Резников о деле Шаповалова: ничего коррупционного там нет

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Понедельник 06 марта 2023 12:21
Резников о деле Шаповалова: ничего коррупционного там нет Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что приговор его бывшему заместителю Вячеславу Шаповалу, который уже второй месяц находится под стражей, может быть оправдательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в интервью LIGA.net.

"Я юрист и моя библия - это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновное лицо может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яйца, ни моркови, ни капусты…", - сказал Резников.

На вопрос, речь ли о Шаповалове идет о бронежилете, министр дал ответ: "пусть разбираются".

При этом он подчеркнул, что контракты, являющиеся предметом исследования по делу экс-замминистра, датированы мартом 2022 года.

"И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилеты], а нужно было привезти сотни тысяч", - добавил Резников.

Министр отметил, что хочет дождаться завершения следствия и услышать приговор. "Потому что он может быть и оправдательным тоже", - считает глава МО.

Как известно, в последние месяцы в Украине произошла серия скандалов с сомнительными обвинениями в адрес чиновников-реформаторов. В частности, речь идет о подозрениях эксминистру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

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Алексей Резников Министерство обороны РФ
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