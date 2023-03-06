Резников о деле Шаповалова: ничего коррупционного там нет
Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что приговор его бывшему заместителю Вячеславу Шаповалу, который уже второй месяц находится под стражей, может быть оправдательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в интервью LIGA.net.
"Я юрист и моя библия - это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновное лицо может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яйца, ни моркови, ни капусты…", - сказал Резников.
На вопрос, речь ли о Шаповалове идет о бронежилете, министр дал ответ: "пусть разбираются".
При этом он подчеркнул, что контракты, являющиеся предметом исследования по делу экс-замминистра, датированы мартом 2022 года.
"И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилеты], а нужно было привезти сотни тысяч", - добавил Резников.
Министр отметил, что хочет дождаться завершения следствия и услышать приговор. "Потому что он может быть и оправдательным тоже", - считает глава МО.
Как известно, в последние месяцы в Украине произошла серия скандалов с сомнительными обвинениями в адрес чиновников-реформаторов. В частности, речь идет о подозрениях эксминистру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.
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