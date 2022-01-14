Резников созвонился с министром обороны Британии: что обсудили

"Был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Соединенного Королевства, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом как всегда делаем наши страны более сильными и крепкими", - отметил Резников.