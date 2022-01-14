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Резников созвонился с министром обороны Британии: что обсудили

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Киев, Пятница 14 января 2022 12:49
Резников созвонился с министром обороны Британии: что обсудили Фото: Алексей Резников и Бен Уоллес (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Сергей Новиков

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Стороны обсудили военное партнерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского министра.

"Был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Соединенного Королевства, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом как всегда делаем наши страны более сильными и крепкими", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников выразил надежду, что новое правительство Германии изменит позицию по поставкам вооружений и разрешит оружейный экспорт в Украину.

Также сообщалось, что Украина и США обсуждают передачу военной помощи, которая предназначалась Афганистану.

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Великобритания Алексей Резников
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