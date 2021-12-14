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Резников надеется, что новое правительство Германии разблокирует поставку оружия Украине

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 20:11
Резников надеется, что новое правительство Германии разблокирует поставку оружия Украине Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергей Пышкин

Германия выступала против поставки вооружения Украине через НАТО. Министр обороны Алексей Резников надеется, что новое правительство страны изменит свою позицию на этот счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Резникова.

"У меня есть надежды на новое правительство Германии... Относительно ее обязательств как члена НАТО. Был случай, что именно Германия блокировала приобретение Украиной через НАТО антидронових ружей. Они запросили право вето и приобщили к этому Голландию, как я прочитал в Bild", - заявил Резников.

По словам Резникова, поведение Германии не было справедливым, поскольку Украина рассчитывала на поставку не летального оружия для собственной защиты. В то же время министр надеется, что новое правительство пересмотрит позицию предыдущего и будет более справедливым и честным в отношении страны.

"Я считаю, что это не справедливо, что они блокируют нашу возможность защищаться не летальным оружием. Это была позиция предыдущего руководства Германии... Я имею надежду, что новое правительство Германии изменит эту позицию и будет справедливым и честным касаемо помощи с нашей защитой", - отметил министр обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Bild, именно бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступала за блокирование поставок оборонного вооружения Украине.

По словам посла Андрея Мельника, Германия боится, что предоставление оружия Украине станет поводом к масштабному применению вооружения со стороны России.

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