Резніков розповів, що може змінити ситуацію на фронті

Ситуацію на фронті зможуть зламати системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Repubblica .

"Що змінить ситуацію (на фронті, - ред.) навесні, то це, перш за все, системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS", - заявив він.

При цьому він додав, що поки Україна не отримала системи Patriot.

"Вони ще не передали їх нам, але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard", - заявив міністр.

Резніков повідомив, що також попросив партнерів передати Україні бойові машини піхоти.

"Потім я попросив нові бойові машини піхоти, такі як Bradley, Spartan, Mastiff. У моєму листі Діду Морозу, звісно, є і винищувачі", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно українські військові прибутки в Оклахому (США) для участі у навчаннях щодо використання системи Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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