Україна отримає навесні комплекси ППО SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", - зазначив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він подякував Франції та Італії за посилення протиповітряної оборони України. За його словами, українські військові закінчать навчання навесні і разом з системами SAMP-T повернуться в Україну.

"Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", - додав Олещук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція та Італія погодили останні деталі для передачі Україні SAMP-T. Відомо, що комплекси надійдуть до України навесні цього року.

Також Франція та Італія закуплять для України 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T.

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