Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте

Ситуацию на фронте смогут переломить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Repubblica .

"Что изменит ситуацию (на фронте, - ред.) весной, так это, прежде всего, системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS", - заявил он.

При этом он добавил, что пока Украина не получила системы Patriot.

"Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard", - заявил министр.

Резников сообщил, что также попросил партнеров передать Украине боевые машины пехоты.

"Затем я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - добавил министр.

Напомним, недавно украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

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