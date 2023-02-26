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Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте

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Воскресенье 26 февраля 2023 16:34
Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуацию на фронте смогут переломить системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Repubblica.

"Что изменит ситуацию (на фронте, - ред.) весной, так это, прежде всего, системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS", - заявил он.

При этом он добавил, что пока Украина не получила системы Patriot.

"Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard", - заявил министр.

Резников сообщил, что также попросил партнеров передать Украине боевые машины пехоты.

"Затем я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - добавил министр.

Напомним, недавно украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

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