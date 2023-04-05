Резніков розповів, коли відбудеться нове засідання "Рамштайн"

Він зазначив, що на авіабазі "Рамштайн" відбувалася рік тому, у квітні 2022 року, перша зустріч союзників України.

Однак міністр не назвав конкретної дати проведення зустрічі. Водночас заявив, що пріоритети України будуть незмінними: системи протиповітряної оборони, зокрема, бойові літаки.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 - це системи ППО, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно", - заявив Резніков.

Він додав, що українські військові також потребують броньованої техніки і снарядів для важкої артилерії 155 калібру.

"Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, зокрема так звані "дрони-самогубці" або ударні дрони", - заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було запропоновано нову форму для партнерства на світовій арені. Це "інформаційний Рамштайн", який об'єднує Європу, США та Україну у протидії російській пропаганді.

Крім того, Україна готується до проведення "інформаційного Рамштайну" у Парижі чи Варшаві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.