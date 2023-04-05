UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков розповів, коли відбудеться нове засідання "Рамштайн"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступне засідання групи військової підтримки України "Рамштайн" відбудеться цього місяця. Воно відбуватиметься очно на однойменній американській авіабазі в Німеччині.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на авіабазі "Рамштайн" відбувалася рік тому, у квітні 2022 року, перша зустріч союзників України.

Однак міністр не назвав конкретної дати проведення зустрічі. Водночас заявив, що пріоритети України будуть незмінними: системи протиповітряної оборони, зокрема, бойові літаки.

"Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 - це системи ППО, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно", - заявив Резніков.

Він додав, що українські військові також потребують броньованої техніки і снарядів для важкої артилерії 155 калібру.

"Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, зокрема так звані "дрони-самогубці" або ударні дрони", - заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було запропоновано нову форму для партнерства на світовій арені. Це "інформаційний Рамштайн", який об'єднує Європу, США та Україну у протидії російській пропаганді.

Крім того, Україна готується до проведення "інформаційного Рамштайну" у Парижі чи Варшаві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковЗустріч РамштайнВійна Росії проти України