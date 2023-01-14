Розглядаються два варіанти. Де може відбутися інформаційний "Рамштайн"

Інформаційний "Рамштайн" може відбутися у Парижі, наразі щодо цього йдуть перемовини. На випадок затримки ще розглядається Варшава.

"Проводимо перемовини із нашими французькими колегами. Є певні ініціативи з боку президента (Франції, - ред.) Макрона. Тож намагаємося узгодити наші позиції для того, щоб у межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або, якщо буде затримка, то у Варшаві, - розповів він. - Бо там ведеться робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки".

За словами Ткаченка, з нових ідей, що запропоновані це криміналізація статей проти російських пропагандистів, робота з хайтек-компаніями: із соціальними мережами і ОТТ-платформами, робота з розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, але й в усьому світі.

"Зокрема, у країнах так званого “глобального Півдня”, де досі велика присутність російських медіа. Крім того, це координація дій щонайменше ЄС для протидії наративам російським та їхньому розповсюдженню", - додав міністр культури.