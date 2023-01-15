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У Франції або Польщі може пройти "інформаційний Рамштайн": що обговорюватимуть

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Франція, Неділя 15 січня 2023 01:31
У Франції або Польщі може пройти "інформаційний Рамштайн": що обговорюватимуть Фото: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Україна готується до проведення "інформаційного Рамштайну", на якому займуться впливом російських медіа. Зустріч відбудеться в Парижі або у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, ініціативу щодо проведення такої зустрічі висловив президент Франції Еммануель Макрон. У випадку, якщо в Парижі її провести не вдасться, розглядається варіант Варшави.

"З нових ідей - зазначена криміналізація статей проти російських пропагандистів, робота з хайтек-компаніями: із соціальними мережами і ОТТ-платформами. Також це робота з розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, але й в усьому світі. Зокрема, у країнах так званого “глобального Півдня”, де досі велика присутність російських медіа. Крім того, це координація дій щонайменше ЄС для протидії наративам російським наративам та їхньому розповсюдженню", - розповів Ткаченко про цілі зустрічі.

Нагадаємо, що у Німеччині наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав.

Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" та чого від неї очікувати - у матеріалі РБК-Україна.

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