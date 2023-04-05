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Резников рассказал, когда состоится новое заседание "Рамштайн"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Следующее заседание группы военной поддержки Украины "Рамштайн" состоится в этом месяце. Она будет проходить очно на одноименной американской авиабазе в Германии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Он отметил, что на авиабазе "Рамштайн" проходила год назад, в апреле 2022 года, первая встреча союзников Украины.

Однако министр не назвал конкретную дату проведения встречи. В то же время заявил, что приоритеты Украины будут неизменными: системы противовоздушной обороны, в частности, боевые самолеты.

"Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 - это системы ПВО, а боевой самолет является частью противовоздушной обороны. Поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно", - заявил Резников.

Он добавил, что украинские военные также нуждаются в бронированной технике и снарядах для тяжелой артиллерии 155 калибра.

"Ну и третье, это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые "дроны-самоубийцы" или ударные дроны", - заявил министр.

Напомним, недавно в Украине была предложена новая форма для партнерства на мировой арене. Это "информационный Рамштайн", объединяющий Европу, США и Украину в противодействии российской пропаганде.

Кроме того, Украина готовится к проведению "информационного Рамштайна" в Париже или Варшаве.

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Алексей РезниковВстреча РамштайнВойна России против Украины