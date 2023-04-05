Резніков розповів, чому Захід затягує з передачею Україні винищувачів F-16

"Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення дати нам літаки - це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини та обслуговування", - заявив він.

За словами міністра, йтиметься не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди.

"Тому треба віддати належне і подяку нашим партнерам, тому що якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки (M777 - ред.), це гармати, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами і так далі. Тому це питання ухвалення прагматичного рішення, чому я вірю оптимістично, що воно буде", - додав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив отримання Україною літаків F-16.

Раніше повідомлялося, що група українських пілотів перебувала у Сполучених Штатах з метою оцінки навчання на F-16.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що у майбутньому Україна обов'язково має отримати винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління.

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