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США проводять оцінку українських пілотів для навчання на F-16, - CNN

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Аризона, Вівторок 07 березня 2023 01:42
США проводять оцінку українських пілотів для навчання на F-16, - CNN Фото: США проводять оцінку українських пілотів для навчання на F-16
Автор: Артур Родивилов

Група українських пілотів знаходиться у Сполучених Штатах для оцінки навчання на F-16, яку проводить Національна гвардія ВПС штату Аризона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами офіційних осіб, 162-й винищувальний авіаполк, що літає на винищувачах F-16, базується у міжнародному аеропорту Тусона та навчає міжнародні льотні екіпажі на літаках четвертого покоління.

На сайті Wing повідомляється, що воно підготувало пілотів із 25 країн, які зараз експлуатують F-16.

Один із чиновників повідомив, що ще 10 українських льотчиків можуть приїхати до США для такої самої оцінки та оцінки.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

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