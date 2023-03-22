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Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16

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Середа 22 березня 2023 21:59
Столтенберг допустив передачу Україні винищувачів F-16 Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу можуть розпочати постачання винищувачів F-16 Україні, оскільки остаточної відмови від надання такої допомоги немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він вважає, що країни Заходу вже надали Україні достатню кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та ракетну артилерію для деокупації території.

За словами генсека, зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території.

При цьому він не виключив передачі Україні американських винищувачів F-16, незважаючи на відмову від таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що "ніяких рішень щодо F-16 поки не прийнято".

"Ми повинні продовжувати вирішувати питання щодо необхідності розширення можливостей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме Україні F-16 і назвав причину.

Пізніше група конгресменів звернулася до лідера США із закликом розпочати постачання винищувачів Україні.

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