Резников рассказал, почему Запад затягивает с передачей Украине истребителей F-16

"Это самая сложная, самая дорогая система, которая требует обслуживания, запчастей, а главное, вооружения... Это решение прагматичное и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание", - заявил он.

По словам министра, речь будет идти не о сотнях миллионов помощи, а миллиардах.

"Поэтому надо дать должное и благодарность нашим партнерам, потому что если они принимают решение, то они очень ответственные и они выполняют свои обещания. Например, три семерки (M777 - ред.), это пушки, которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают обеспечивать их запчастями и так далее. Поэтому это вопрос принятия прагматического решения, почему я верю оптимистично, что оно будет", - добавил Резников.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил получение Украиной самолетов F-16.

Ранее сообщалось, что группа украинских пилотов находилась в Соединенных Штатах для оценки обучения на F-16.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

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