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Резников о России после Путина: будут искать выход из пропасти

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Мария Кучерявец

После устранения или смерти Владимира Путина тот, кто возглавит власть в РФ, будет пытаться вытащить страну из пропасти, в которую она летит сегодня. Россияне будут искать пути для снятия санкций.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

"Они (после Путина, - ред.) перестанут вести эту войну основной своей массе, будут некоторые попытки, желание реванша, от каких-то военных, но это постепенно сойдет на нет", - считает министр.

На вопрос, есть ли "хорошие русские", Резников отметил, что есть россияне, которые смогут изменить историю России. "Надо дать им шанс", - сказал чиновник.

В то же время, по его мнению, через пять лет РФ не будет существовать в нынешних границах.

"Я думаю, будет парад суверенитетов, будет трещать РФ на различные государственные образования", - прогнозирует политик.

Напомним, что в интервью РБК-Украина начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россию ожидает два сценария свержения нынешней власти и описал, о чем именно идет речь.

Добавим, еще весной украинская разведка выяснила, что российская элита рассматривает на сегодня несколько вариантов отстранения президента Владимира Путина от власти. Среди них отравление, внезапная болезнь и несчастный случай.

Ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявил, что считает вполне возможным свержение режима Путина.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияАлексей Резников