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"Жив ли Путин сейчас". Буданов раскрыл два сценария смены власти в Кремле

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 07:45
"Жив ли Путин сейчас". Буданов раскрыл два сценария смены власти в Кремле Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Переменная действующей власти в Кремле возможна по одному из двух сценариев. "Депутинизации" или развала России на многие части.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Элита ждет "момента"

По его словам, политическая и экономическая российская элита достаточно сильно пострадала от санкций, но все же будет ждать "подходящего момента", не создавая самостоятельно протестные настроения.

"Подходящего (момента - ред.) для правильной смены (главы Кремля, - ред.). Как говорится, "преемственности", - уточняет Буданов.

Путин жив?

При этом комментировать заявления о "смерти Путина" глава украинской разведки отказался.

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос...Я воздержусь от этого", - отметил Буданов.

Два сценария свержения власти

Он рассказал о двух сценариях свержения нынешней российской власти.

"Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк", - предположил Буданов.

То есть, произойдет так называемая "депутинизация".

"Ну и во всем обвиняют его (Путина - ред.). Другой вариант - это просто развал России на несколько частей, на три и более", - отмечает руководитель ГУР.

На вопрос журналиста, известны ли фигуры "преемников" Путина, он ответил, что "этот процесс как раз сейчас продолжается".

"Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", - говорит Буданов.

Глава разведки отказался называть имена этих лиц.

"Нет, не надо мешать этому процессу", - подытожил Буданов.

Напомним, как сообщалось ранее, российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения президента Владимира Путина от власти.

При этом в СНБО выразили уверенность, что в России ничего не изменится даже если смениться президент страны.

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