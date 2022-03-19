Возможно ли свержение Путина: мнение генерала США

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает свержение режима Путина вполне возможным, в частности, из-за массовых санкций. Поскольку его окружение вряд ли хочет потерять еще больше.

"Я считаю, что это возможно. Не думаю, что люди, окружающие Путина, хотят совершить самоубийство или потерять еще больше, чем они уже потеряли. Мы должны тщательно и комплексно работать, чтобы отговорить российские семьи от отправки своих сыновей в военкоматы 1 апреля", - отметил он.

Отметим, мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжение РФ в Украину. Таких уже более 220.

В частности, западные страны отказываются от российской нефти и газа, лишая Кремль важной статьи доходов и ресурса для войны против Украины. Подробнее о том, как мир избавляется от энергетической зависимости от РФ - в материале РБК-Украина.

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