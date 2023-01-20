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Рєзніков провів відверту розмову з головою Міноборони Німеччини про танки

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П'ятниця 20 січня 2023 21:50
Рєзніков провів відверту розмову з головою Міноборони Німеччини про танки Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони мали відверту розмову про постачання танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова у Twitter.

"Привітав німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду. У нас відбулася відверта розмова про "Леопарди-2". Далі буде", - написав він.

Резніков повідомив, що також подякував уряду Німеччини та німецькому народу за військову допомогу Україні та гостинність у "Рамштайні".

Зазначимо, що сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася восьма зустріч з оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння та ППО.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України, проте ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Нагадаємо, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якнайбільше територій цього року.

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