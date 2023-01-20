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Не цього року. Генерал США дав невтішний прогноз щодо звільнення України від окупантів

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 18:52
Не цього року. Генерал США дав невтішний прогноз щодо звільнення України від окупантів Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українським військам буде важко проводити деокупацію територій від російських загарбників у 2023 році.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

На його думку, Україна зможе продовжувати оборону, а також стабілізувати ситуацію на фронті.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що це не станеться, але це буде важко", - сказав він.

Міллі вважає, що вирішальну роль у ході війни відіграє обсяг військового постачання для України. Він відзначив, що наші військові досягнуть значних успіхів у контрнаступі.

"Я вважаю, що те, що може статися, це продовження оборони, стабілізація лінії фронту і це очевидно, і залежно від навчання та постачання обладнання, цілком можливо, що Україна серйозних успіхів на тактичному і навіть операційному рівні досягла та звільнила максимально велику територію України", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що новий пакет допомоги включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

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