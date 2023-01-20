Не цього року. Генерал США дав невтішний прогноз щодо звільнення України від окупантів

Українським військам буде важко проводити деокупацію територій від російських загарбників у 2023 році.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

На його думку, Україна зможе продовжувати оборону, а також стабілізувати ситуацію на фронті.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що це не станеться, але це буде важко", - сказав він.

Міллі вважає, що вирішальну роль у ході війни відіграє обсяг військового постачання для України. Він відзначив, що наші військові досягнуть значних успіхів у контрнаступі.

"Я вважаю, що те, що може статися, це продовження оборони, стабілізація лінії фронту і це очевидно, і залежно від навчання та постачання обладнання, цілком можливо, що Україна серйозних успіхів на тактичному і навіть операційному рівні досягла та звільнила максимально велику територію України", - підкреслив він.