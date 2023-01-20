Резников провел откровенный разговор с главой Минобороны Германии о танках

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. У них был откровенный разговор о поставках танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter .

"Поздравил немецкого министра обороны Бориса Писториуса с назначением на новую должность. У нас состоялся откровенный разговор о "Леопардах-2". Продолжение следует", - написал он.

Резников сообщил, что также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство в "Рамштайн".

Congratulated DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the Government and the people for their military assistance to and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Отметим, что сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча "Рамштайна" укрепит стойкость Украины, однако еще придется побороться за поставки современных танков.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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