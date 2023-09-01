Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з главою Міноборони Франції

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 1 вересня, провів розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави оборонного відомства України у соціальній мережі X.
"Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Лекорню", - йдеться у повідомленні.
Резніков сказав, що Україна цінує прихильність Франції та її роботу над наданням підтримки та допомоги в нарощуванні українського оборонного потенціалу.
Більше жодних подробиць діалогу двох міністрів не наводять.
Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.
Пізніше вона в телефонній розмові з китайським колегою Ваном І відзначила вплив Пекіна на Москву, і закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.
Нещодавно посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня.
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